Ronsard 58 Quartet Salle Équinoxe Vaux-sur-Mer

Ronsard 58 Quartet

Salle Équinoxe 1 Place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

Plongée dans l’âge d’or du Paris des années 50 avec une immersion dans l’univers savoureux de Saint-Germain-des-Prés où le swing flirte sans pudeur avec la poésie. Ronsard 58 Quartet revisite le premier opus de Serge Gainsbourg.

Salle Équinoxe 1 Place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 com@vaux-atlantique.com

English :

Plunge into the golden age of Paris in the 50s with an immersion in the delicious world of Saint-Germain-des-Prés, where swing flirts with poetry. Ronsard 58 Quartet revisits Serge Gainsbourg’s first opus.

German :

Tauchen Sie ein in das goldene Zeitalter des Paris der 50er Jahre mit einem Eintauchen in die köstliche Welt von Saint-Germain-des-Prés, wo der Swing schamlos mit der Poesie flirtet. Das Ronsard 58 Quartett interpretiert das erste Werk von Serge Gainsbourg neu.

Italiano :

Immergetevi nell’epoca d’oro della Parigi degli anni ’50 con un’immersione nel delizioso mondo di Saint-Germain-des-Prés, dove lo swing flirta con la poesia. Il Quartetto Ronsard 58 rivisita il primo lavoro di Serge Gainsbourg.

Espanol :

Sumérjase de nuevo en la edad de oro del París de los años 50 con una inmersión en el delicioso mundo de Saint-Germain-des-Prés, donde el swing coquetea con la poesía. Ronsard 58 Quartet revisita la primera obra de Serge Gainsbourg.

