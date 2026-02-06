Rons’Arts rencontre artistiques 2ème édition Ronsenac

Rons’Arts rencontre artistiques 2ème édition

Au prieuré, salle des fêtes, salle communale, et église Ronsenac Charente

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

2026-06-13

Marché d’art et d’artisanat d’art

Concerts

Concours de modelage

Expositions, ateliers…

Au prieuré, salle des fêtes, salle communale, et église Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 75 77 poterieronsenac16@gmail.com

English :

Arts and crafts market

Concerts

Modeling competitions

Exhibitions, workshops…

