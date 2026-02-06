Rons’Arts rencontre artistiques 2ème édition Ronsenac
Rons’Arts rencontre artistiques 2ème édition
Au prieuré, salle des fêtes, salle communale, et église Ronsenac Charente
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
2026-06-13
Marché d’art et d’artisanat d’art
Concerts
Concours de modelage
Expositions, ateliers…
Au prieuré, salle des fêtes, salle communale, et église Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 75 77 poterieronsenac16@gmail.com
English :
Arts and crafts market
Concerts
Modeling competitions
Exhibitions, workshops…
