Rons’Arts rencontre artistiques 2ème édition Ronsenac

Rons’Arts rencontre artistiques 2ème édition Ronsenac samedi 13 juin 2026.

Rons’Arts rencontre artistiques 2ème édition

Au prieuré, salle des fêtes, salle communale, et église Ronsenac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Marché d’art et d’artisanat d’art
Concerts
Concours de modelage
Expositions, ateliers…
  .

Au prieuré, salle des fêtes, salle communale, et église Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 75 77  poterieronsenac16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arts and crafts market
Concerts
Modeling competitions
Exhibitions, workshops…

L’événement Rons’Arts rencontre artistiques 2ème édition Ronsenac a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du Sud Charente