Rooftop comedy club Rowing Club Restaurant Marseille 7e Arrondissement 30 juin 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

Rooftop comedy club Lundi 30 juin 2025 de 21h à 23h.

Ouverture des portes 19h.

Lundi 7 juillet 2025 de 21h à 23h.

Ouverture des portes 19h.

Dimanche 20 juillet 2025 de 21h à 23h.

Ouverture des portes 19h.

Lundi 28 juillet 2025 de 21h à 23h.

Ouverture des portes 19h.

Lundi 4 août 2025 de 21h à 23h.

Ouverture des portes 19h. Rowing Club Restaurant 34 Bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 21:00:00

fin : 2025-07-07 23:00:00

Date(s) :

2025-06-30

2025-07-07

2025-07-20

2025-07-28

2025-08-04

Tous les lundis venez assister au meilleur de l’humour du sud avec une vue imprenable sur le Vieux Port en toit terrasse

Le Marseille Comedy Club pose ses valises sur un des plus beaux rooftop de Marseille le Rowing Club. Une vue imprenable sur le Vieux Port et le fort Saint-Jean.



Au programme :



Coucher de soleil

Cocktails

Spectacle de stand-up



Tous les lundis de l’été rendez-vous dès 19h pour la saison 2 des Rooftop Comedy Club .

Rowing Club Restaurant 34 Bd Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 52 46 13 contact@tiremondoigt.com

English :

Every Monday, come and enjoy the best of southern humor with a breathtaking view of the Old Port from our roof terrace

German :

Jeden Montag erleben Sie das Beste des südlichen Humors mit einem atemberaubenden Blick auf den Alten Hafen von der Dachterrasse aus

Italiano :

Ogni lunedì, venite a gustare il meglio dell’umorismo meridionale con una vista mozzafiato sul Vieux Port dalla terrazza sul tetto

Espanol :

Todos los lunes, venga a disfrutar del mejor humor del sur con una impresionante vista del Vieux Port desde la terraza de la azotea

