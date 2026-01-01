Rooted By Echoes Room Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Rooted By Echoes Room

Vendredi 9 janvier 2026 à partir de 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – 10.99 EUR

Début : 2026-01-09 22:30:00

Le Makeda accueille une soirée imaginée par Echoes Room, en résonance avec les racines de la Dance music et ses mutations électroniques.

De Detroit à Londres, de la soul à la techno, de la house au UK garage un voyage entre groove, chaleur et résonance urbaine.

Une expérience sonore et corporelle, où la musique retrouve son sens premier faire vibrer.



LEEN MSO

Leen MSO est derrière les platines depuis 1998 et trace sa propre voie avec un mélange unique de jazz, afro, disco et deep house. Des émissions sur Radio Grenouille avec des invités prestigieux tels que Gilles Peterson et DJ Spinna jusqu’aux scènes internationales comme la Winter Music Conference de Miami, elle s’est forgée une réputation pour ses sets afro house et soulful. En 2025, elle lance “Brunch & Beats”, un rendez-vous secret le dimanche qui célèbre l’authenticité, la diversité musicale et l’énergie libre des raves des années 90. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

English :

The Makeda hosts an evening imagined by Echoes Room, resonating with the roots of dance music and its electronic mutations.

From soul to techno, house to UK garage: a journey through groove, warmth and urban resonance.

