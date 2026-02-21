ROOTS ENGINE La Dame de Canton Paris

Portée par la voix lead d’Eno et par des riffs de cuivres brillants, la formation a la volonté de partager une musique différente, singulière et sincère.Depuis la sortie de leur premier LP Homemade en 2015, Roots Engine enchaine les concerts en partagent la scène avec des artistes majeurs tels que Sinsemilia, Jehro, Kacem Wapalek, Imany, HK et les Saltimbanks, Zion Train, Highlight Tribe, Joe Pilgrim and the Ligerians, Mahom, Marcus Gad, Brain Damage, Harrison Stañfford, La P’tite Fumée et bien d’autres.

Roots Engine est un groupe de 8 musiciens de différents coins de France pratiquant un reggae roots teinté de jazz, de dub et de soul.

Le mercredi 25 mars 2026

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 12 EUR Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

