Roots4Clarinets Théâtre municipal Autun

Roots4Clarinets

Théâtre municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Le quatuor R4C s’est illustré dans plusieurs concours, remportant notamment le Grand Prix du Jury à Boulogne-Billancourt, le 1er prix à Remiremont et un 3e prix au concours Léopold Bellan. Alexis Ciesla a composé pour eux Suite4Roots, suite pour quatuor et ensemble de clarinettes, leur permettant d’aller à la rencontre des musiciens, amateurs et professionnels. Le temps d’un concert, les musiciens créent un monde réjouissant où toutes les rencontres sont possibles… D’un funk furieux et débridé à un merengue sensuel et chaloupé, laissez-vous guider, troubler et surprendre dans un spectacle dont l’énergie et la sensibilité ne vous laisseront pas indifférent ! Rejoignez cette joyeuse réunion de famille et surtout, accrochez-vous, c’est tendre mais c’est aussi…explosif ! C.E.P. Bach, Paquito d’Rivera, Tomaso Albinoni, George Gershwin, entre autres compositeurs ! .

Théâtre municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

