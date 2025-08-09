Rootsting Sound System meets SOOM T, JOE YORKE, MURRAY MAN, STEPART, LISA BNDY Square Dom Bedos Bordeaux

de 9€ (early Birds), 13€ en prévente et 18€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-09T16:00:00 – 2025-08-09T23:59:00

Fin : 2025-08-09T16:00:00 – 2025-08-09T23:59:00

Au programme Rootsting Sound system, vainqueur de la Uk Dub Cup, ramène son système de son légendaire et sa meilleure sélection, accompagné des meilleurs artistes Européens de la nouvelle génération Reggae Dub :

Soom T

Joe Yorke

Murray man

Stepart

Lisa Bndy

Square Dom Bedos square dom bedos bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mascarade et Le Barrio Fino investissent le Square Dom Bedos pour tous les Reggae lovers ! reggae dub

Sente