Roping Competition Le Petit Roman petite Route de Mouriès Maussane-les-Alpilles

Roping Competition Le Petit Roman

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026.

Compétition le vendredi soir 27 mars

Toute la journée le samedi 28 mars

Toute la journée le dimanche 29 mars. petite Route de Mouriès Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

Un show de compétition Western où vous assisterez au rodéo avec lasso pendant tout un week-end.

Au cœur des Alpilles, cette grande compétition du circuit européen de Roping réunit des centaines de cavaliers pour un week-end spectaculaire mêlant adrénaline, tradition western et ambiance conviviale, offrant aux visiteurs un show aussi impressionnant qu’authentique. .

petite Route de Mouriès Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 16 02 01 sebastienacheval@hotmail.fr

English :

A Western competition show where you can watch rodeo with lassoing throughout the weekend.

