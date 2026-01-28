Roq’Loulous

Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Entrée gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez partager un après-midi sportif et ludique en famille à Roquefort ! Autour du stade, relevez des défis amusants pour petits et grands dans une ambiance conviviale et festive. Une aventure à ne pas manquer !

Organisé par la Mairie de Roquefort , en Partenariat avec l’Office de Tourisme et Roc & Canyon

Activités pour les 3 -12 ans.

La Roq’Fort Team rejoint cette animation en effet plusieurs partenaires de la Roq’Fort Team seront présents sur le marché de producteurs.

Nous aurons également la présence d’Elodie et Stéphanie de l’Office de Tourisme Pays du Roquefort.

4 activités Tyrolienne, Big Air Bag (à partir de 6 ans), Plots Buzz, Nouveauté cette année Biathlon (Courses à pied et tir à l’arc)

Animations enfants et Dégustation de Roquefort dans la Salle des fêtes.

Marché Gourmand de 14h à 18h .

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an afternoon of fun and sport with the whole family in Roquefort! Around the stadium, take on fun challenges for young and old in a friendly, festive atmosphere. An adventure not to be missed!

L’événement Roq’Loulous Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)