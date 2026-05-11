ROQUE EN VIN Roquetaillade-et-Conilhac
ROQUE EN VIN Roquetaillade-et-Conilhac samedi 6 juin 2026.
Roquetaillade-et-Conilhac
ROQUE EN VIN
Roquetaillade-et-Conilhac Aude
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Célébrez le terroir, un verre à la main, le sourire aux lèvres !
Les vignerons vous ouvrent leurs caves, et vous font découvrir leurs secrets…
Puis vient la fête ! Un bar à vin s’ouvre au cœur du village, les musiciens lancent les danses, et les food-trucks locaux vous régalent !
Prêts à découvrir Roquetaillade et ses vignerons ?
De 17h à 20h Dégustation de vin dans les caves Les Hautes Terres Mouscaillo Monsieur S Domaine de l’Aigle Beirieu Delmas Altugnac Marco Girard Les Rainettes Frédéric Silferi Anne de Joyeuse
Invités Domaine de Charlemagne + Le Mas de Mon Père.
(8€ le verre, pour plus de 40 dégustations)
De 20h à 2h Concerts, Bar à Vin et Foodtrucks
Artistes Los Tropicos + Lucien + The Pulse + DJ Staxx
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Roquetaillade-et-Conilhac 11300 Aude Occitanie +33 6 76 77 02 51 asso.fontevivo@gmail.com
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English :
Celebrate the terroir, glass in hand, smile on your face!
Winegrowers open their cellars to you, and let you in on their secrets…
Then it’s party time! A wine bar opens in the heart of the village, musicians kick off the dancing, and local food-trucks treat you!
Ready to discover Roquetaillade and its winemakers?
5pm to 8pm: Wine tasting at the following wineries: Les Hautes Terres Mouscaillo Monsieur S Domaine de l’Aigle Beirieu Delmas Altugnac Marco Girard Les Rainettes Frédéric Silferi Anne de Joyeuse
Guests: Domaine de Charlemagne + Le Mas de Mon Père.
(8? a glass, for over 40 tastings)
8pm to 2am: Concerts, Wine Bar and Foodtrucks
Artists Los Tropicos + Lucien + The Pulse + DJ Staxx
L’événement ROQUE EN VIN Roquetaillade-et-Conilhac a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin