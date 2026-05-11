Roquetaillade-et-Conilhac

ROQUE EN VIN

Roquetaillade-et-Conilhac Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Célébrez le terroir, un verre à la main, le sourire aux lèvres !

Les vignerons vous ouvrent leurs caves, et vous font découvrir leurs secrets…

Puis vient la fête ! Un bar à vin s’ouvre au cœur du village, les musiciens lancent les danses, et les food-trucks locaux vous régalent !

Prêts à découvrir Roquetaillade et ses vignerons ?

De 17h à 20h Dégustation de vin dans les caves Les Hautes Terres Mouscaillo Monsieur S Domaine de l’Aigle Beirieu Delmas Altugnac Marco Girard Les Rainettes Frédéric Silferi Anne de Joyeuse

Invités Domaine de Charlemagne + Le Mas de Mon Père.

(8€ le verre, pour plus de 40 dégustations)

De 20h à 2h Concerts, Bar à Vin et Foodtrucks

Artistes Los Tropicos + Lucien + The Pulse + DJ Staxx

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Roquetaillade-et-Conilhac 11300 Aude Occitanie +33 6 76 77 02 51 asso.fontevivo@gmail.com

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English :

Celebrate the terroir, glass in hand, smile on your face!

Winegrowers open their cellars to you, and let you in on their secrets…

Then it’s party time! A wine bar opens in the heart of the village, musicians kick off the dancing, and local food-trucks treat you!

Ready to discover Roquetaillade and its winemakers?

5pm to 8pm: Wine tasting at the following wineries: Les Hautes Terres Mouscaillo Monsieur S Domaine de l’Aigle Beirieu Delmas Altugnac Marco Girard Les Rainettes Frédéric Silferi Anne de Joyeuse

Guests: Domaine de Charlemagne + Le Mas de Mon Père.

(8? a glass, for over 40 tastings)

8pm to 2am: Concerts, Wine Bar and Foodtrucks

Artists Los Tropicos + Lucien + The Pulse + DJ Staxx

L’événement ROQUE EN VIN Roquetaillade-et-Conilhac a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin