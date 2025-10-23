Roquefavour, un seuil effacé, une histoire retrouvée Parc Saint Mitre Aix-en-Provence

Roquefavour, un seuil effacé, une histoire retrouvée

Jeudi 23 octobre 2025 de 18h30 à 20h. Parc Saint Mitre 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence vous invite à sa nouvelle conférence Roquefavour, un seuil effacé, une histoire retrouvée par Céline VAIRON, Directrice de Menelik

A l’origine envisagé comme un simple arasement technique d’un seuil dans une rivière, le projet de Roquefavour piloté par l’Epage Menelik, a progressivement été repensé à l’aune d’une démarche plus sensible et patrimoniale. Ce qui devait être une intervention hydraulique classique s’est transformé en un véritable projet de reconnexion à l’histoire des lieux, intégrant les dimensions paysagère, écologique et culturelle. En revalorisant le lien entre le site, son passé industriel, l’aqueduc, et son environnement naturel, le projet dépasse la logique d’effacement technique pour devenir un acte de reinscription du territoire dans une continuité vivante respectueuse de sa mémoire et ouverte à de nouveaux usages. .

The Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence invites you to its new conference: Roquefavour, un seuil effacé, une histoire retrouvée by Céline VAIRON, Director of Menelik

Das Naturhistorische Museum von Aix-en-Provence lädt Sie zu seinem neuen Vortrag ein: Roquefavour, un seuil effacé, une histoire retrouvée von Céline VAIRON, Direktorin von Menelik

Il Museo di Storia Naturale di Aix-en-Provence vi invita alla nuova conferenza: Roquefavour, una soglia cancellata, una storia riscoperta di Céline VAIRON, direttrice di Menelik

El Museo de Historia Natural de Aix-en-Provence le invita a su nueva conferencia: Roquefavour, un umbral borrado, una historia redescubierta por Céline VAIRON, Directora de Menelik

