Rori Ferrailleur (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 20:30 –

Gratuit : non 22 € 22 € Billetterie sur leferrailleur.fr/evenement/rori Tout public

Pop « Miroir », le dernier EP de Rori, puise dans l’énergie des nineties pour la faire résonner au présent. Guitares brûlantes, basses grondantes, textes à vif : une pop à facettes, intime et rageuse, où se heurtent amour et haine, fascination et rejet. À travers des titres comme Jalousie, Vérité ou Loser, Rori tend un miroir à sa génération, obsédée par l’image et les réseaux sociaux. Après Une Saison en enfer, journal de ses démons, elle transforme aujourd’hui ses doutes en force, entre lucidité, féminité brutale et énergie incandescente. En février-mars 2026, Rori prend la route pour 8 dates exceptionnelles : Paris, Rennes, Lille, Nantes, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Bruxelles.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://leferrailleur.fr/



Afficher la carte du lieu Ferrailleur (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

