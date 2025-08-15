CONCERT ROSA BONHEUR PARTY ! Sète

ROSA BONHEUR PARTY !

CONCERT ROSA BONHEUR PARTY ! Sète vendredi 15 août 2025.

CONCERT ROSA BONHEUR PARTY !

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15

Date(s) :
2025-08-15

  .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie   bazr.assistante@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT ROSA BONHEUR PARTY ! Sète a été mis à jour le 2025-07-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE