Fête de la musique : Bal en plein air au Rosa Bonheur sur Seine Rosa Bonheur Sur Seine Paris 21 juin 2025

Le bal guinguette, c’est un moment de fête accessible et chaleureux, où toutes les générations se retrouvent. Familles, groupes d’ami·es, riverain·es, danseur·euses du week-end ou fidèles du Rosa… chacun y trouve sa place.

On y vient pour bouger, partager un moment ensemble, profiter de la musique et de l’ambiance. Sur la piste, valses, tangos, pasos, Madison et autres classiques s’enchaînent au fil de l’après-midi.

Christophe Devarenne animera comme toujours cet événement dans la plus pure des traditions des bals musette du début du siècle.

Le samedi 21 juin 2025

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T17:00:00+02:00

2025-06-21T15:00:00+02:00_2025-06-21T21:00:00+02:00

fin : 2025-06-21T23:00:00+02:00

Rosa Bonheur Sur Seine 2, port des Invalides 75007 Paris

Pour la Fête de la Musique, Rosa Bonheur sur Seine vous donne rendez-vous sur les quais pour un bal guinguette en plein air, festif, gratuit et ouvert à toutes et tous. ☀️