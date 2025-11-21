ROSA BURLESQUE FESTIVAL Toulouse

ROSA BURLESQUE FESTIVAL

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

Le Rosa Burlesque Festival revient pour sa 2e édition célébrant l’art de l’effeuillage burlesque dans toute sa richesse, entre humour, sensualité, poésie et engagement.

Venez profiter d’un programme varié mêlant spectacle cabaret, apéro burlesque, ateliers d’effeuillage animés par des professeurs renommés, un drag brunch, ainsi que des moments d’échanges et des stands de partenaires.

Voici les temps forts !

– Vendredi 21 novembre à 21h à La Cabane (Halles de la Cartoucherie, Toulouse), spectacle cabaret burlesque (~2 h) mêlant plumes, paillettes, humour et glamour, avec des artistes internationaux. Laissez-vous séduire par ce cabaret décadent ! L’effeuillage burlesque, c’est l’art de se dévêtir, qu’il soit drôle, sensuel, provoquant, poétique, militant… Un marché de créateurs accompagne l’événement. Tarifs 35 € (plein) à 48 € (VIP), avec 3 € par billet reversés à l’Institut du Sein Grand Toulouse.

– Samedi 22 novembre journée d’ateliers et workshops pour tous niveaux Burlesque & Genre, Boa Sensuel, Apéro Sexo, Gatsby Burlesque, Le Burlesque au fil du temps, Envoute la scène, Eventails de soie. Le soir, un apéro-spectacle convivial se tient au Bar-Salon La Maison, sans réservation.

– Dimanche 23 novembre Drag Brunch (réservation nécessaire) aux Munitionnettes, ateliers d’initiation à l’effeuillage animés par Carlotta Tatata (gratuits pour les patients de l’Institut du Sein), et poursuite des ateliers et conférences (notamment autour des éventails de soie).

Retrouvez toute la programmation détaillée sur leur site internet. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie rosaproductions@outlook.fr

English :

The Rosa Burlesque Festival returns for its 2nd edition, celebrating the art of burlesque stripping in all its richness, between humor, sensuality, poetry and commitment.

German :

Das Rosa Burlesque Festival kehrt für seine zweite Ausgabe zurück und feiert die Kunst des Burlesque Stripings in all ihrem Reichtum, zwischen Humor, Sinnlichkeit, Poesie und Engagement.

Italiano :

Il Rosa Burlesque Festival torna per la sua seconda edizione, celebrando l’arte dello spogliarello burlesco in tutta la sua ricchezza, con umorismo, sensualità, poesia e impegno.

Espanol :

El Rosa Burlesque Festival vuelve en su 2ª edición para celebrar el arte del striptease burlesco en toda su riqueza, con humor, sensualidad, poesía y compromiso.

