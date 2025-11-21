ROSA BURLESQUE FESTIVAL LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

ROSA BURLESQUE FESTIVAL

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 27 – 27 – 48 EUR

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Laissez-vous séduire par ce cabaret décadent ! L’effeuillage burlesque, c’est l’art de se dévêtir, qu’il soit drôle, sensuel, provoquant, poétique, militant…

Au programme des ces 2h de spectacle des paillettes, des plumes, de l’humour et du glamour…bref une véritable déclaration d’amour à la liberté d’expression et à la beauté sous toutes ses formes ! 27 .

English :

Let yourself be seduced by this decadent cabaret! Burlesque stripping is the art of undressing, be it funny, sensual, provocative, poetic, militant?

German :

Lassen Sie sich von diesem dekadenten Kabarett verführen! Burlesque ist die Kunst, sich auszuziehen, sei es lustig, sinnlich, provozierend, poetisch, militant?

Italiano :

Lasciatevi sedurre da questo cabaret decadente! Lo spogliarello burlesque è l’arte di spogliarsi, che sia divertente, sensuale, provocatorio, poetico o militante?

Espanol :

¡Déjese seducir por este decadente cabaret! El striptease burlesco es el arte de desnudarse, ya sea de forma divertida, sensual, provocativa, poética o militante?

