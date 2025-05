Rosa Bursztein : Dédoublée – Théâtre 100 Noms Nantes, 22 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 19:00 – 20:20

Gratuit : non 19 € à 30 € RÉSERVATIONS :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Seule en scène.Dans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste et de mauvaise gauchiste !Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque : Où se situent réellement nos convictions ? Que fait-on pour se donner bonne conscience ? Sommes -nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ? Quel est le pouvoir secret des fées ?Durée : 1h20

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/