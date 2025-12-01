Rosa Bursztein Dédoublée Tours

Rosa Bursztein Dédoublée

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Dans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste… et de sale gauchiasse caviardisée de France Inter !

Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque Serions-nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ? Quel est le véritable pouvoir secret des fées ?

Rosa rêve de la maternité… Mais avant, bien des défis l’attendent, comme le couple quand on a été si longtemps seule, comment réussir à faire deux ? Rosa se serait-elle Dédoublée ? .

English :

In this new show, Rosa continues her tale of the quest for love and delves into her contradictions as a bad feminist, a bad environmentalist… and a dirty leftist from France Inter!

German :

In dieser neuen Show setzt Rosa ihre Erzählung über die Suche nach Liebe fort und geht ihren Widersprüchen als schlechte Feministin, schlechte Umweltschützerin und dreckige, linke Kaviaristin von France Inter auf den Grund!

Italiano :

In questo nuovo spettacolo, Rosa continua il suo racconto della ricerca dell’amore e scava più a fondo nelle sue contraddizioni di cattiva femminista, cattiva ambientalista e sporca sinistra della Francia Inter!

Espanol :

En este nuevo programa, Rosa continúa su historia de búsqueda del amor y profundiza en sus contradicciones como mala feminista, mala ecologista… ¡y sucia izquierdista de France Inter!

