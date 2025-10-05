ROSA BURSZTEIN – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

ROSA BURSZTEIN Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : ROSA BURSZTEINDans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste et de mauvaise gauchiste ! Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque : où se situent réellement nos convictions, que fait-on pour se donner bonne conscience ? Sommes-nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ?Quel est le pouvoir secret des fées ? Mise en scène : Adrienne OlléDurée : 1h15

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63