KING PRINCESS – LE TRIANON Paris

KING PRINCESS Début : 2025-12-14 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : KING PRINCESSKing Princess, de son vrai nom Mikaela Straus, est une chanteuse, productrice et multi-instrumentiste américaine originaire de Brooklyn. Révélée en 2018 avec son hit mondial 1950 , véritable hymne queer salué par Harry Styles, elle s’impose rapidement comme l’une des figures majeures de la pop alternative. Influencée par des artistes aussi éclectiques que Jack White, Björk, Led Zeppelin ou Lauryn Hill, King Princess fusionne pop, rock, soul et électro avec une aisance remarquable. Prodigieuse dès l’enfance, elle se voit proposer un contrat à 11 ans, et quitte plus tard l’USC pour se consacrer pleinement à sa carrière musicale.Après avoir conquis le public avec son premier album “Cheap Queen” (2019), classé dans le Top 20 du Billboard 200, elle confirme son talent avec “Hold On Baby” (2022), un second opus salué par la critique. L’album atteint la 7e place du classement Billboard Top Alternative Albums et figure parmi les meilleures sorties de l’année selon Rolling Stone et Pitchfork. On y retrouve des titres marquants comme Little Bother , For My Friends , Let Us Die (avec le regretté Taylor Hawkins) ou encore Cursed , sur fond de synthés enveloppants et de voix soul captivante.En 2024, elle atteint le Top 40 avec Fantastic , morceau issu de la bande originale de Arcane: League of Legends – Saison 2.En parallèle, elle poursuit une carrière d’actrice, récemment aperçue aux côtés de Nicole Kidman dans la saison 2 de Nine Perfect Strangers, et prochainement au cinéma dans Song Sung Blue, avec Hugh Jackman et Kate Hudson (sortie prévue Noël 2025).Sur scène, elle a partagé l’affiche avec les plus grands : Florence The Machine, Harry Styles, Kacey Musgraves, The Strokes, ou encore les Red Hot Chili Peppers.King Princess est de retour à Paris pour la première fois depuis 2018 ! Rendez-vous le 14 décembre 2025 au Trianon pour un concert unique.

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75