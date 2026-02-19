Rosa Busztein « Dédoublée » Le Bikini Ramonville-Saint-Agne Mardi 24 mars, 20h30 Tarifs : A partir de 27€

Dans ce spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste, de mauvaise gauchiste.

**Ma Poule en accord avec L-Productions présentent Rosa Bursztein « Dédoublée »**

(_Humour_)

Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque : Serions-nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ? Quel est le véritable pouvoir secret des fées ?

Elle nous parle aussi du couple, du vivre à deux et de cette quête intime : parvenir à se dédoubler soi-même. De la congélation d’ovocytes en célibataire à l’expérience de la fausse couche en couple, elle raconte avec sincérité les étapes parfois douloureuses d’un chemin semé d’embûches vers la maternité.

Jusqu’à y parvenir et à découvrir cette nouvelle vie.

Dans ces moments, l’humour l’aide à relever tous les défis et à transformer l’intime en récit partagé.

**Mise en scène :** Adrienne Ollé

**Durée :** 1h15

**Tarifs :** A partir de 27€

[Plus d’infos](https://regarts.eu/billetterie/evenement/rosa-bursztein-ddouble/68ed02ff94ed47f655d56584)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T21:45:00.000+01:00

Le Bikini Rue Théodore Monod Ramonville-Saint-Agne 59274 Nord



