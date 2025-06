Rosa mystica Chants sacrés à la Vierge par l’Ensemble Trecanum Ferrette 6 juillet 2025 18:00

Rosa mystica Chants sacrés à la Vierge par l'Ensemble Trecanum Ferrette

Dimanche 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Chants grégoriens et d’Hildegarde de Bingen, polyphonie médiévale et de la Renaissance, par l’Ensemble TRECANUM

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est

English :

Gregorian and Hildegarde de Bingen songs, medieval and Renaissance polyphony, by Ensemble TRECANUM

German :

Gregorianische Gesänge und Gesänge von Hildegard von Bingen, Polyphonie aus dem Mittelalter und der Renaissance, vom Ensemble TRECANUM

Italiano :

Canti gregoriani e di Ildegarda di Bingen, polifonia medievale e rinascimentale, a cura dell’Ensemble TRECANUM

Espanol :

Canciones gregorianas y de Hildegarda de Bingen, polifonía medieval y renacentista, por el conjunto TRECANUM

