« ROSA MYSTICA »

9 juillet 2025 à 18 H

CONCERT à l’abbaye

par l’ENSEMBLE TRECANUM de Strasbourg

Chants sacrés et œuvres polyphoniques, du Moyen Âge à la Renaissance

entrée libre, participation aux frais bienvenue

L’Ensemble Trecanum propose un florilège de chants grégoriens et d’Hildegarde de Bingen, ainsi que des œuvres polyphoniques du Moyen Âge jusqu’à la Renaissance.

C’est quoi, ROSA MYSTICA ?

Expression tirée de la symbolique chrétienne la plus ancienne, la rose mystique n’est autre que Marie mère de Jésus, née sans tache originelle et première entre toutes créatures. La Rose mystique est sans épines elle symbolise à la fois l’amour, la beauté et l’espérance. La couronne de roses sans épine remplace la couronne d’épines que le Christ a acceptée pour effacer l’humaine faute originelle. Au XIIIè siècle, la rose, avec son parfum, tel le nard chanté dans le Cantique des cantiques, devient en l’Occident le symbole de la prière. Sa représentation la plus élaborée, ce sont les Rosaces de nos cathédrales, comme à Paris et à Chartres, qui symbolisent une vision béatifique. La Vierge Marie y trône le plus souvent en leur centre car elles lui sont sont en effet dédiées, sous le nom de Notre-Dame. Car c’est en son sein qu’eut lieu l’Incarnation, source de la civilisation chrétienne.

Les oeuvres interprétées seront des chants grégoriens et d’Hildegarde de Bingen, des œuvres polyphoniques de France, d’Italie, d’Angleterre et d’Allemagne depuis le XIIè siècle jusqu’à la Renaissance Ecole Notre-Dame, Livre vermeil, et compositeurs comme Dunstable, Agricola, Senfl et Viadana.

C’est qui, L’ENSEMBLE TRECANUM ?

L’Ensemble TRECANUM est un ensemble de 6 chanteurs et chanteuses solistes, créé en 1996 par Etienne STOFFEL. Professeur retraité du Conservatoire de Strasbourg après avoir enseigné aux conservatoires de Metz, Colmar et Sarrebruck, il s’est formé auprès d’éminents spécialistes du chant sacré médiéval, notamment du Chant Grégorien auprès de moines de l’abbaye de Solesmes comme Dom Cardine.

Le nom Trecanum est une traduction latine du mot grec « Trishagion ».

L’Ensemble Trecanum interprète les répertoires musicaux du Moyen Âge (chant grégorien, carolingien, Hildegarde de Bingen, etc), et la polyphonie médiévale, notamment de l’Ecole Notre-Dame et de l’Ars nova jusqu’à la Renaissance. Ensemble vocal basé à Strasbourg, il est invité dans toute l’Europe (*) plus de 900 prestations publiques dans toute l’Europe sont à son actif depuis sa création. L’Ensemble Trecanum a enregistré 3 CD.

Les interprètes à ce concert :

Annick DESBIZET, Juliette LY, Pierre DIONISI, Bernard RIWER, François SEIDEL et Etienne STOFFEL, son directeur artistique .

abbaye Saint-Philibert

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 64 80 86 contact@trecanum.org

