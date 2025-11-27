ROSACANINE BAR’OUF Chemillé-en-Anjou

ROSACANINE Jeudi 27 novembre, 20h30 BAR’OUF Maine-et-Loire

Projet rock, chanté en français, poétique, énergique et positif. Riffs guitares percutants, batterie qui claque, basse qui martèle, voix qui entraîne. Des titres efficaces, dynamiques, servis par des textes qui regardent droits, tournés vers demain sans rien renier et sans jamais donner de leçon. Faire communion est primordial. Le rock a cette vertu et le groupe l’incarne à merveille.

Taillé pour la scène, RosaCanine caresse l’âme et pique au coeur.

BAR'OUF 2 place Saint-Pierre, 49300 Cholet Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://on.soundcloud.com/tm6iGSQg76HZtayx6 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « RosaCanine u00e9clot en mars 2023. Tirant son nom de cet arbuste u00e9pineux et rustique, cette rose-chien leur ressemble. Une u00e9criture en franu00e7ais comme une nu00e9cessitu00e9, portu00e9e par une bande son ru00e9solument rock. Sur scu00e8ne, leur hargne gu00e9nu00e9reuse souffle la vie, lu2019u00e9nergie et le partage. Entre explosions soniques fu00e9du00e9ratrices et moment du2019accalmie suspendue, RosaCanine caresse lu2019u00e2me et pique au cu0153ur. », « html »: «

Bar ambiance – Club culturel – Boîte à danser

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars rock