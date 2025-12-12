ROSALIA – ACCOR ARENA Paris

ROSALIA Début : 2026-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Le nombre de place est limité à 4 par commande.ROSALÍA : LUX TOUR 2026 ROSALÍA, la chanteuse, autrice-compositrice, productrice et visionnaire internationale ROSALÍA, lauréate d’un GRAMMY®, annonce sa tournée la plus ambitieuse à ce jour — la LUX TOUR 2026, une vaste tournée de 42 concerts dans des arènes à travers 17 pays, en soutien à son nouvel album acclamé par la critique, LUX, disponible dès maintenant via Columbia Records.Produite par Live Nation, le LUX TOUR 2026 débutera le 16 mars à Lyon, en France, à la LDLC Arena et les 18, 20 mars 2026 à l’Accor Arena Paris. LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75