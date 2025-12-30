ROSALIA LDLC ARENA Decines Charpieu

ROSALIA Début : 2026-03-16 à 20:30. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : ROSALIAROSALÍA, la chanteuse, autrice-compositrice, productrice et visionnaire internationale ROSALÍA, lauréate d’un GRAMMY®, annonce sa tournée la plus ambitieuse à ce jour — la LUX TOUR 2026, une vaste tournée de 42 concerts dans des arènes à travers 17 pays, en soutien à son nouvel album acclamé par la critique, LUX, disponible dès maintenant via Columbia Records.Produite par Live Nation, le LUX TOUR 2026 débutera le 16 mars à Lyon, en France, à la LDLC Arena et les 18, 20 mars 2026 à l’Accor Arena ParisInfos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur le site de la salle.Billetterie PMR/PSH disponible sur le site de la salle (choisir le choix sur plan pour accéder aux places) : Commande limitée à 2 places (1 place PMR/PSH 1 accompagnant par PSH/PMR)La billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69