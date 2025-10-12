ROSE & BIKE Saint-Julien-sur-Garonne

ROSE & BIKE Saint-Julien-sur-Garonne dimanche 12 octobre 2025.

ROSE & BIKE

PLACE DES ARTISTES Saint-Julien-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Dans le cadre d’octobre rose, venez participer à la journée Bike & Rose à Saint-Julien-sur-Garonne !

Journée organisée par l’Association des Parents d’élèves de Salles-sur-Garonne et de Saint-Julien-sur-Garonne. .

PLACE DES ARTISTES Saint-Julien-sur-Garonne 31220 Haute-Garonne Occitanie ape.sallessaintjulien@gmail.com

English :

Come and take part in the Bike & Rose day in Saint-Julien-sur-Garonne!

German :

Nehmen Sie im Rahmen des Rosa Oktobers am Bike & Rose Day in Saint-Julien-sur-Garonne teil!

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, venite a partecipare alla giornata Bike & Rose a Saint-Julien-sur-Garonne!

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, ¡participe en el Día de la Bicicleta y la Rosa en Saint-Julien-sur-Garonne!

