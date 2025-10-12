ROSE & BIKE Saint-Julien-sur-Garonne
ROSE & BIKE Saint-Julien-sur-Garonne dimanche 12 octobre 2025.
ROSE & BIKE
PLACE DES ARTISTES Saint-Julien-sur-Garonne Haute-Garonne
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Dans le cadre d’octobre rose, venez participer à la journée Bike & Rose à Saint-Julien-sur-Garonne !
Journée organisée par l’Association des Parents d’élèves de Salles-sur-Garonne et de Saint-Julien-sur-Garonne. .
PLACE DES ARTISTES Saint-Julien-sur-Garonne 31220 Haute-Garonne Occitanie ape.sallessaintjulien@gmail.com
English :
Come and take part in the Bike & Rose day in Saint-Julien-sur-Garonne!
German :
Nehmen Sie im Rahmen des Rosa Oktobers am Bike & Rose Day in Saint-Julien-sur-Garonne teil!
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, venite a partecipare alla giornata Bike & Rose a Saint-Julien-sur-Garonne!
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, ¡participe en el Día de la Bicicleta y la Rosa en Saint-Julien-sur-Garonne!
L’événement ROSE & BIKE Saint-Julien-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-10-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE