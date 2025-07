ROSE Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône

ROSE 17 – 20 juillet Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Saône-et-Loire

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T16:00:00 – 2025-07-17T17:05:00

Fin : 2025-07-20T16:00:00 – 2025-07-20T17:05:00

« Pourquoi cesse-t-on d’être amoureux·se ? Aussi mystérieusement que nous tombons amoureux·se ? »

Aucune quête n’aura autant traversé les siècles et bousculé nos cœurs. Dans ce plongeon dans les abysses de la passion, ROSE, librement adapté de la BD de Liv Strömquist, s’empare de cette probléùatique intime et universelle.

Avec humour et poésie, le spectacle convoque une galerie de personnages et nous invite à questionner les enjeux liés à l’amour et aux relations affectives.

DISTRIBUTION : Mise en scène : Juliette Hecquet / Avec : Stany Aïat, Marie-Line Halliday, Juliette Hecquet, Simon Lalane, Arthur Raynaud et Florie Toffin / Création Musicale : Marie-Line Halliday / Régie : Tristan Guillot / Costumes: Anaëlle Misman / Administratrice de production : Ludivine Rhein et Pauline Chareire / Chargée de diffusion : Leila Amini SOUTIENS ET RÉSIDENCES : Mairie de Darvoy / Poupette et cie / Anis gras – Le lieu de L’autre / Animakt / L’Espace Beaujon / La Maison des Arts de la Bazine / Les Déchargeurs

Compagnie Notre Insouciance – Juliette Hecquet art de la rue Amour

