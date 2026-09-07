Rose – Cie Notre Insouciance, Parc Urbain du Grand Large, Dunkerque

Informations pratiques

Rose – Cie Notre Insouciance Samedi 19 septembre, 16h30 Parc Urbain du Grand Large Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:35:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:35:00+02:00

La Cie Notre Insouciance propose une adaptation théâtrale de la bande dessinée « La Rose la plus rouge s’épanouit » de Liv Strömquist. L’autrice suédoise y questionnait les schémas de relations amoureuses à travers le prisme du genre, de l’époque et de la sociologie.

ROSE s’empare de cette problématique intime et universelle pour vous inviter à plonger dans les abysses de la passion, avec celles et ceux qui à leur manière l’incarnent, la mythologique Ariane, Leonardo DiCaprio et bien d’autres encore.

Parc Urbain du Grand Large 550 rue André Malraux 59140 DUNKERQUE Dunkerque 59386 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.agitateurspublic.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/agitateurspublic/?locale=fr_FR »}]

Théâtre de rue – « Pourquoi cesse-t-on d’être amoureux ? Aussi mystérieusement que nous tombons amoureux ? » : aucune quête n’aura autant traversé les siècles et bousculé nos cœurs. Nord

DR