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Rose – Cie Notre Insouciance, Parc Urbain du Grand Large, Dunkerque

samedi 19 septembre 2026 · Parc Urbain du Grand Large · Dunkerque

Rose – Cie Notre Insouciance, Parc Urbain du Grand Large, Dunkerque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc Urbain du Grand Large
Adresse
550 rue André Malraux 59140 DUNKERQUE
Ville
59386 Dunkerque
Département
Nord

Rose – Cie Notre Insouciance Samedi 19 septembre, 16h30 Parc Urbain du Grand Large Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:35:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:35:00+02:00

La Cie Notre Insouciance propose une adaptation théâtrale de la bande dessinée « La Rose la plus rouge s’épanouit » de Liv Strömquist. L’autrice suédoise y questionnait les schémas de relations amoureuses à travers le prisme du genre, de l’époque et de la sociologie.
ROSE s’empare de cette problématique intime et universelle pour vous inviter à plonger dans les abysses de la passion, avec celles et ceux qui à leur manière l’incarnent, la mythologique Ariane, Leonardo DiCaprio et bien d’autres encore.

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Théâtre de rue – « Pourquoi cesse-t-on d’être amoureux ? Aussi mystérieusement que nous tombons amoureux ? » : aucune quête n’aura autant traversé les siècles et bousculé nos cœurs. Nord

DR

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