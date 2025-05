Rose de Mai – Argent-sur-Sauldre, 23 mai 2025 07:00, Argent-sur-Sauldre.

Cher

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-25

2025-05-23

Durant tout un week-end, profitez de la fête de la rose de mai à Argent-sur-Sauldre animations, restaurant et buvette sont au programme !

.

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 48 74 34 chantal.bertrand62@orange.fr

English :

For a whole weekend, enjoy the May Rose Festival in Argent-sur-Sauldre: entertainment, restaurant and refreshment stand on the programme!

German :

Ein ganzes Wochenende lang können Sie das Fest der Mairose in Argent-sur-Sauldre genießen: Animationen, Restaurant und Erfrischungsstände stehen auf dem Programm!

Italiano :

Per un intero fine settimana, godetevi la festa delle rose di maggio ad Argent-sur-Sauldre, con intrattenimento, ristorante e bar!

Espanol :

Disfrute durante todo un fin de semana de la fiesta de las rosas de mayo en Argent-sur-Sauldre, con espectáculos, restaurante y bar de refrescos

