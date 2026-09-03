Rose entre Elles – Soirée filles Domaine la Source de Marsal Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Rose entre Elles – Soirée filles

Domaine la Source de Marsal 150 Chemin de Marsal Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les Elles Roses invitent exclusivement les filles au Domaine de la Source de Marsal pour une soirée de bienfaisance à l’occasion d’Octobre Rose.

Ambiance musicale, bar à paillettes, tatoueuses, cocktail et restauration. Grande tombola.

Réservation recommandée.

Les Elles Roses invitent exclusivement les filles au Domaine de la Source de Marsal pour une soirée de bienfaisance à l’occasion d’Octobre Rose.

Ambiance musicale, bar à paillettes, tatoueuses, cocktail et restauration. Grande tombola.

Réservation recommandée. .

Domaine la Source de Marsal 150 Chemin de Marsal Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 85 37 01

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English : Rose entre Elles – Soirée filles

Les Elles Roses is inviting girls only to the Domaine de la Source de Marsal for a charity evening in honor of Pink October.

Live music, a glitter bar, tattoo artists, cocktails, and food. Grand raffle.

Reservations are recommended.

L’événement Rose entre Elles – Soirée filles Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Coeur de Bastides