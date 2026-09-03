Rose entre Elles – Soirée filles Domaine la Source de Marsal Monflanquin
samedi 3 octobre 2026 · Domaine la Source de Marsal · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Rose entre Elles – Soirée filles
Domaine la Source de Marsal 150 Chemin de Marsal Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Les Elles Roses invitent exclusivement les filles au Domaine de la Source de Marsal pour une soirée de bienfaisance à l’occasion d’Octobre Rose.
Ambiance musicale, bar à paillettes, tatoueuses, cocktail et restauration. Grande tombola.
Réservation recommandée.
Les Elles Roses invitent exclusivement les filles au Domaine de la Source de Marsal pour une soirée de bienfaisance à l’occasion d’Octobre Rose.
Ambiance musicale, bar à paillettes, tatoueuses, cocktail et restauration. Grande tombola.
Réservation recommandée. .
Domaine la Source de Marsal 150 Chemin de Marsal Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 85 37 01
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English : Rose entre Elles – Soirée filles
Les Elles Roses is inviting girls only to the Domaine de la Source de Marsal for a charity evening in honor of Pink October.
Live music, a glitter bar, tattoo artists, cocktails, and food. Grand raffle.
Reservations are recommended.
L’événement Rose entre Elles – Soirée filles Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Coeur de Bastides
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