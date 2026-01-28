ROSE GAME GRAND PALAIS DES SPORTS Toulouse

ROSE GAME

GRAND PALAIS DES SPORTS 3 Rue Pierre Laplace Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Le festival le plus cool de France et le Toulouse Basketball Club s’associent pour vous régaler ! Sport, musique et culture pour une soirée mémorable !

Ce n’est pas qu’un match de basket entre le TBC vs Vitré. C’est l’esprit du Rose Festival qui débarque sur le parquet, avec des guests avant match, à la mi-temps et à la fin du match. Au programme un match de basket qui va compter pour les Toros, un show live de @berywam, des DJ sets de @veekeemusic & @deejay_shift, des guests en pagaille et beaucoup d’autres surprises.

Le Toulouse Basketball Club, engagé en Nationale 1, s’affirme cette saison comme une équipe ambitieuse et en plein développement.

Bon à savoir

– Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne

– Ouverture des portes à 18h15

– Début du match à 20h30

Viens soutenir les TOROS et vivre l’ambiance Rose Game !

Dress code LE ROSE .

GRAND PALAIS DES SPORTS 3 Rue Pierre Laplace Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie communication@stadetoulousain-basketball.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

France?s coolest festival and the Toulouse Basketball Club join forces to treat you! Sport, music and culture for a memorable evening!

L’événement ROSE GAME Toulouse a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE