ROSE GAME GRAND PALAIS DES SPORTS Toulouse vendredi 30 janvier 2026.
Le festival le plus cool de France et le Toulouse Basketball Club s’associent pour vous régaler ! Sport, musique et culture pour une soirée mémorable !
Ce n’est pas qu’un match de basket entre le TBC vs Vitré. C’est l’esprit du Rose Festival qui débarque sur le parquet, avec des guests avant match, à la mi-temps et à la fin du match. Au programme un match de basket qui va compter pour les Toros, un show live de @berywam, des DJ sets de @veekeemusic & @deejay_shift, des guests en pagaille et beaucoup d’autres surprises.
Le Toulouse Basketball Club, engagé en Nationale 1, s’affirme cette saison comme une équipe ambitieuse et en plein développement.
Bon à savoir
– Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne
– Ouverture des portes à 18h15
– Début du match à 20h30
Viens soutenir les TOROS et vivre l’ambiance Rose Game !
Dress code LE ROSE .
English :
France?s coolest festival and the Toulouse Basketball Club join forces to treat you! Sport, music and culture for a memorable evening!
