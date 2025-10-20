Rose immobile Foëcy

Rose immobile

Début : 2025-10-20 18:30:00

Tournée de lecture, rencontre dédicace

20 Rue Gaston Cornavin Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 06 12

English :

Reading tour, book signing

German :

Lesetour, Autogrammstunde

Italiano :

Tour di lettura, firma del libro

Espanol :

Gira de lectura, firma de libros

L’événement Rose immobile Foëcy a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de VIERZON