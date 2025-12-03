Rose • Isabelle Hubert, Mario Borges, Carol Cassistat Théâtre Paris – Villette PARIS

Après une adolescence difficile, Rose est devenue une adulte équilibrée. Alors que son fils de 15 ans est assailli à son tour par les tourments de l’âge ingrat, elle cherche de l’aide auprès d’un psychologue, et revit des moments douloureux de son histoire. Entre présent, futur et passé, naît une improbable amitié entre la jeune Rose et Victor, un ado singulier qui parle trop et fuit la lumière. Ensemble, ils traversent la douleur et la reconstruction.

Rose est une ode à la vie empreinte d’humour et de tendresse.

Du mercredi 28 janvier 2026 au samedi 07 février 2026 :

payant

De 9 à 24 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/rose/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr