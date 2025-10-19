Rose & Moustache Courseulles-sur-Mer

Rose & Moustache Courseulles-sur-Mer dimanche 19 octobre 2025.

Rose & Moustache

Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-19 09:45:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Marche et une course solidaires ouvertes à tous.

Dimanche 19 octobre à partir de 9h45, participez à un événement convivial, au profit de la recherche contre les cancers féminins et masculins.

A l’occasion d’Octobre Rose et de Movember, la Ville de Courseulles-sur-Mer, l’Association Courseulles Running et la Résidence Domitys organisent, en partenariat avec le Centre Baclesse de Caen, une marche et une course solidaires ouvertes à tous.

Les fonds récoltés seront entièrement reversés au Centre Baclesse au profit de la lutte contre les cancers.

Vous avez le choix entre une marche de 5 km ou une course de 10 km.

Echauffement en musique assuré par l’Orange Bleue.

Comment participer ? Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie, à Domitys, ou directement en ligne ici (https://www.courseulles-sur-mer.com/actualites/rose-moustache-a-vos-inscriptions/).

Bulletin et règlement à déposer à la Résidence Domitys de Courseulles-sur-Mer.

Date limite pour déposer votre bulletin avec règlement mercredi 15 octobre.

+2€ si inscription le jour J sur la Place de Gaulle (chèque ou espèces)

Pour le dress code Rose ou Bleu ? Moustache ou non ? A vous de choisir !

Mobilisons-nous ensemble pour une belle cause ! .

Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Rose & Moustache

Solidarity walk and run open to all.

German : Rose & Moustache

Solidarischer Marsch und ein solidarischer Lauf, an dem alle teilnehmen können.

Italiano :

Una camminata e una corsa di solidarietà aperta a tutti.

Espanol :

Un paseo y una carrera solidarios abiertos a todos.

L'événement Rose & Moustache Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15