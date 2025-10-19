Rose & Moustache Courseulles-sur-Mer
Rose & Moustache Courseulles-sur-Mer dimanche 19 octobre 2025.
Rose & Moustache
Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-19 09:45:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Marche et une course solidaires ouvertes à tous.
Dimanche 19 octobre à partir de 9h45, participez à un événement convivial, au profit de la recherche contre les cancers féminins et masculins.
A l’occasion d’Octobre Rose et de Movember, la Ville de Courseulles-sur-Mer, l’Association Courseulles Running et la Résidence Domitys organisent, en partenariat avec le Centre Baclesse de Caen, une marche et une course solidaires ouvertes à tous.
Les fonds récoltés seront entièrement reversés au Centre Baclesse au profit de la lutte contre les cancers.
Vous avez le choix entre une marche de 5 km ou une course de 10 km.
Echauffement en musique assuré par l’Orange Bleue.
Comment participer ? Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie, à Domitys, ou directement en ligne ici (https://www.courseulles-sur-mer.com/actualites/rose-moustache-a-vos-inscriptions/).
Bulletin et règlement à déposer à la Résidence Domitys de Courseulles-sur-Mer.
Date limite pour déposer votre bulletin avec règlement mercredi 15 octobre.
+2€ si inscription le jour J sur la Place de Gaulle (chèque ou espèces)
Pour le dress code Rose ou Bleu ? Moustache ou non ? A vous de choisir !
Mobilisons-nous ensemble pour une belle cause ! .
Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
English : Rose & Moustache
Solidarity walk and run open to all.
German : Rose & Moustache
Solidarischer Marsch und ein solidarischer Lauf, an dem alle teilnehmen können.
Italiano :
Una camminata e una corsa di solidarietà aperta a tutti.
Espanol :
Un paseo y una carrera solidarios abiertos a todos.
L’événement Rose & Moustache Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme de Cœur de Nacre