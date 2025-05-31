ROSÉ PARTY À BESSAN Bessan
ROSÉ PARTY À BESSAN Bessan samedi 31 mai 2025.
ROSÉ PARTY À BESSAN
Rue de la promenade Bessan Hérault
Début : 2025-05-31
fin : 2025-09-06
2025-05-31 2025-07-04 2025-09-06 2025-10-04
Rendez-vous à Bessan pour la saison des « rosé party » de cette année, une occasion unique de déguster le rosé de Bessan autour d’une animation musicale et dansante !
A Bessan, c’est rosé Party !
Prenez date dans vos agendas rendez-vous vendredi 4 juillet 2025 à partir de 19h pour la rosé party dans une ambiance festive et décontractée ! .
Rue de la promenade Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 6 03 13 07 18 comitedesfetesdebessan@gmail.com
English :
Join us in Bessan for the first rosé party of the year, a unique opportunity to taste Bessan rosé while enjoying live music and dancing!
German :
Rendezvous in Bessan für die erste Rosé-Party des Jahres , eine einmalige Gelegenheit, den Rosé von Bessan bei musikalischer Unterhaltung und Tanz zu probieren!
Italiano :
Venite a Bessan per il « rosé party » di quest’anno, un’occasione unica per degustare il rosé di Bessan con musica dal vivo e balli!
Espanol :
Únase a nosotros en Bessan para la primera fiesta del rosado del año, una oportunidad única para degustar el rosado de Bessan mientras disfruta de música en directo y baila
