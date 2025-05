Rosé Party – Quai Cyrano Bergerac, 27 juin 2025 19:00, Bergerac.

Dordogne

Rosé Party Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 23:00:00

2025-06-27

Venez fêter le début de l’été et la fin de l’année scolaire à Quai Cyrano !

Les vins rosés de Bergerac et Duras seront à l’honneur de cette soirée rose. Jeux extérieurs (pétanque, molky, pêche aux canards) et soirée dj set avec Jérémy.

Code vestimentaire porter un détail rose.

Accès gratuit Sans réservation .

24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

