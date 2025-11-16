ROSE ROYAL – STUDIO DES CHAMPS-ELYSEES Paris

ROSE ROYAL Début : 2025-11-23 à 16:00. Tarif : – euros.

ROSE ROYALRose a 50 ans, elle est belle.La vie, elle connaît.Rose a de l’expérience et se méfie des hommes, elle sait qu’il y a pas mal de cons dans le périmètre alors il y a peu de temps, elle s’est offert un calibre 38 sur un site américain.Elle aime ça, le poids du revolver dans son sac à main.Un soir comme les autres elle boit des coups au Royal quand un énorme choc retentit depuis la rue.La porte du bar s’ouvre, un homme, grand, les épaules larges, rentre dans le bar la chemise couverte de sang.Il a de belles mains et ne parle pas.Rose vient de rencontrer Luc.Leur aventure peut commencer…Adapté de la nouvelle de Nicolas Mathieu, Rose Royal, sortie en 2019 aux Editions IN8.Adaptation Anne Charrier et Gabor Rassov – mise en scène Romane BohringerLA PRESSE : Émeut, amuse et affole -Le nouvel Obs Une comédienne au Zénith -Le parisien Fatale attraction -Théâtral Magazine Anne Charrier irradie -L’Oeil d’Olivier Un bonheur -La ProvenceAnne Charrier en majesté dans Rose RoyalAnne Charrier irradie dans ce seul-en-scène ardent et profondément humain. -Le Monde

STUDIO DES CHAMPS-ELYSEES 15 AVENUE MONTAIGNE 75008 Paris 75