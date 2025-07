Rose travail – journal textile L’Archipel Arles

Rose travail – journal textile 15 – 18 juillet L’Archipel Bouches-du-Rhône

Possible de venir sur une ou plusieurs sessions. Tous vos savoir-faire sont les bienvenus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T09:00:00 – 2025-07-15T13:00:00

Fin : 2025-07-18T09:00:00 – 2025-07-18T13:00:00

Dans la continuité de son projet au long cours BLEU TRAVAIL où l’artiste documente la chorégraphie (sans chorégraphe) des jeunes au travail sous la forme d’édition publiées par Édition précaire. Elle débute ici un nouveau volet intitulé ROSE TRAVAIL traitant des liens entre la sphère privée et le travail des femmes.

Lors de cette résidence placée sous le signe de l’exploration et de l’expérimentation de l’édition sur tissu, elle mènera également une série d’ateliers avec un groupe de femmes où elles éditeront ensemble le premier numéro du « journal » textile Rose travail.

Laura Morsch-Kihn est artiste-éditrice et travailleuse de l’art. Elle vit et travaille à Arles et Marseille.

L’édition alternative, la photographie, les formes curatoriales sont ses médiums de prédilection. Son travail explore le vivant (humain, animal et de l’expérience) et convoque des outils récurrents tels que la chorégraphie, l’improvisation, l’enquête, la pédagogie, les démarches collaboratives et contextuelles. Ses axes de recherche vont du travail à l’adolescence en passant par l’édition improvisée et notre cohabitation avec les oiseaux.

L’Archipel 75 avenue de Stalingrad 13200 Arles Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.instagram.com/asso_l_archipel/?hl=fr [{« type »: « email », « value »: « lacollectivearles@gmail.com »}] L’Archipel est un lieu partagé, artistique et solidaire qui rassemble 8 ateliers d’artistes et d’artisans et une maison abritant l’association féministe La Collective. Accessible en voiture, possibilité de se garer dans la cour de l’Archipel. Parking vélo, prendre l’avenue de Hongrie disposant d’une poste cyclable pour plus de sécurité. L’Archipel est à 10 mn à pied du centre ville et de la gare. Accès en bus : arrêt Saxy.

© Laura Morsch-Kihn