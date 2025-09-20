Rose Valland, héroïne de l’ombre aussi forte que Superman ! Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve La Courneuve

Rose Valland, héroïne de l’ombre aussi forte que Superman ! Samedi 20 septembre, 13h30 Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve Seine-Saint-Denis

Un événement à vivre en famille, dès 11 ans ! Attention, pour accéder à l’événement toutes les personnes majeures, dès 18 ans devront présenter une pièce d’identité originale. Seules les CNI ou Passeports seront acceptées.

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

1 – Escape Game Durée 1h

PARIS, 14 JUIN 1940

Durant la seconde guerre mondiale, les nazis sont à l’approche de Paris.

Les joueurs font partir de la résistance, ils doivent pénétrer dans un musée afin de retrouver une oeuvre d’art d’une extreme importance car un message crypté émanant des allemands, précise que Goering souhaiterait mettre la main, spolier cette peinture de maître pour sa collection personnelle.

2- Visite guidée des dépôts d’archives. Durée 1h

Exposition photographique et présentation exceptionnelle au public du:

Fond Rose Valland

et d’une pièce originale d’exception:

L’inventaire de Goering

Durée total de l’événement: 2h.

Inscription obligatoire sur le site web Exploreparis:

https://exploreparis.com/fr/9197-escape-game-et-visite-guidee-aux-archives-diplomatiques-de-la-courneuve-journees-du-patrimoine.html

Très important : Tous les personnes de + de 15 ans devront présenter obligatoirement une pièce d’identité originale. Aucune copie, même numérique ne sera acceptée. Seules les Cartes Nationales d’Identités ou les Passeports (de toutes les nationalités) seront acceptés.

Attention, nous n’aurez pas la possibilité de garer votre bicyclette ou tout autre véhicule (y compris les trottinettes) à l’intérieur du site.

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 3 rue Suzanne Masson 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/

Centre des Archives diplomatiques. Ministère de l’Europe et des affaires étrangères