ROSEAUX ET DES AILES Route de Sète Agde
ROSEAUX ET DES AILES Route de Sète Agde dimanche 5 avril 2026.
ROSEAUX ET DES AILES
Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-03
Percez les secrets des roselières.
À l’aide d’un support ludique maison de la Réserve l’animateur vous invite à découvrir les roselières, cet habitat emblématique.
Selon les conditions, finissez par une initiation à l’observation des oiseaux à la longue-vue sur le Rieu !
Thèmes de l’animation stand découverte de la roselière, observation d’oiseaux
Vous pourrez compléter votre visite en passant par l’accueil sur site profitez d’informations supplémentaires et découvrez notre boutique pour emporter un souvenir.
#ESCAPADE
#SORTIENATURE .
Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the secrets of reed beds.
L’événement ROSEAUX ET DES AILES Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34
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