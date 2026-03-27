ROSEAUX ET DES AILES Route de Sète Agde

ROSEAUX ET DES AILES

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-03

Percez les secrets des roselières.

À l’aide d’un support ludique maison de la Réserve l’animateur vous invite à découvrir les roselières, cet habitat emblématique.

Selon les conditions, finissez par une initiation à l’observation des oiseaux à la longue-vue sur le Rieu !

Thèmes de l’animation stand découverte de la roselière, observation d’oiseaux

Vous pourrez compléter votre visite en passant par l’accueil sur site profitez d’informations supplémentaires et découvrez notre boutique pour emporter un souvenir.

#ESCAPADE

#SORTIENATURE .

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

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English :

Discover the secrets of reed beds.

L’événement ROSEAUX ET DES AILES Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34