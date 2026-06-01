Rosedeliziose, l’expression et la beauté des roses dans le jardin naturel., Giardino privato Rosedeliziose, Baldissero Canavese

Rosedeliziose, l’expression et la beauté des roses dans le jardin naturel. 6 et 7 juin Giardino privato Rosedeliziose Torino

Pour la visite du jardin, vous devez laisser votre voiture dans le grand parking à l’entrée du village de Baldissero Canavese, à 400 mètres. Recommandez des chaussures confortables. Il n’est pas possible d’emmener des animaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Nous croyons que la capacité de notre jardin à générer l’émerveillement est un élément essentiel pour nous, il est le résultat entre notre travail et celui de la nature. Chaque année, plus nous montre de mieux nous connaître que nous nous connaissons, en anticipant et en construisant de nouveaux dialogues entre les essences, de nouvelles délices, de nouveaux charmes et tant de fois en déformant ce que nous avions prévu. Les roses, avec leur beauté, la grande variété de formes, couleurs, tailles, caractères, parfums et la grâce infinie savent le faire d’une manière exceptionnelle. Ils nous conduisent dans un lieu magique et sont ceux qui nous indiquent le chemin, toujours.

Nous ressentons le vert qui nous entoure comme un être vibrant, dans son expression authentique nous faisant partie de quelque chose de spécial, d’une vitalité intrinsèque, d’une recherche libre et constante d’équilibre et d’harmonie, en se révélant généreux et sans réserve.

Notre passion a commencé à prendre forme il y a environ 20 ans, en plantant les premiers rosaux, au fil du temps nous avons affiné notre goût, nos critères, amélioré notre culture dans l’exploration continue de notre vision.

Giardino privato Rosedeliziose Via Vespiolla 3 Baldissero Canavese 10080 Torino Piemonte 3475089493 [{« type »: « phone », « value »: « 347 50 89493 »}, {« type »: « email », « value »: « elisabetta.bazzarone@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.rosedeliziose.com »}] Vous trouverez un jardin naturel qui embrasse notre maison de campagne, où les essences vivent en harmonie les unes avec les autres. Avec des plantes telles que carex, prunus, noisetiers, herbacées vivaces et arbustes, il y a plus de 800 roseraies, roses anciennes, par exemple Galliche, Alba, Damascene, Chinois, Te’, Hybrides Perpetui, Noisette, Portland, Bourbon et roses modernes, Hybrides de Te’, Floribunde, Les plantes grimpantes et ramblers qui se développent sur différents arbres tels que les acacia et les arbres fruitiers, sur les haies et les flancs du toit. En venant de Milan, sortez à la sortie d’Ivrea, à la sortie direction Castellamonte et ensuite à notre adresse dans Via Vespiolla 3 à Baldissero Canavese. En venant de l’autoroute de Turin, sortez à la sortie de San Giorgio, à la sortie direction Castellamonte et ensuite à notre adresse dans Via Vespiolla 3 à Baldissero Canavese.

Nous vous accueillerons dans notre jardin naturel, résultat de notre travail et celui de la nature. Les roses, avec leur beauté, la force, la grâce, les couleurs et les parfums sont protagonistes.

Elisabetta Bazzarone