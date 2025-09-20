Roseline Granet Orangerie du Domaine national de Meudon Meudon

Roseline Granet 20 et 21 septembre Orangerie du Domaine national de Meudon Hauts-de-Seine

Entrée libre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Mon rêve serait d’avoir à remplir de sculptures les salles gigantesques d’un palais qui ne se combleraient jamais. » Roseline Granet

L’Orangerie de Meudon accueille une rétrospective exceptionnelle de l’artiste Roseline Granet. La sculptrice et pastelliste présente soixante ans de création foisonnante réalisée dans son atelier meudonnais.

À dix-huit ans, Roseline Granet étudie le dessin et la peinture à l’Art Students League de New York. De retour à Paris, elle s’oriente vers la sculpture, et fréquente l’atelier Zadkine, à la Grande Chaumière. Elle y rencontre Jacques Delahaye, sculpteur, avec qui elle crée en 1960 la Fonderie Clémenti à Meudon. Tout son travail s’est ainsi développé aux côtés de la fonderie, en étroite relation avec elle. Un lieu dont l’artiste s’est nourrie, et qui abrite encore aujourd’hui son atelier.

Petites pièces ou créations à grande échelle, Roseline Granet donne corps à ses personnages fantasques et turbulents, suspendus dans le temps. Plâtre, bronze, terre et cire servent de matériaux à ses sculptures en mouvement. En couple, en groupe ou seuls, les êtres semblent saisis dans un désir d’envol, soudainement figés. Bras jetés en avant, corps en déséquilibre, bouches ouvertes sur un cri silencieux, un théâtre s’ouvre à nos souvenirs où la douceur côtoie l’angoisse et la folie. Au travers de ses formes l’artiste communique le plaisir de faire, de créer et la vitalité.

Aux côtés de ses sculptures, Roseline Granet expose ses pastels qu’elle réalise l’été depuis plus de vingt ans en Normandie. Une série de falaises où elle retranscrit la nature, ses couleurs, ses formes et ses lumières.

Personnages et paysages se mêlent à l’Orangerie de Meudon qui, le temps de cette exposition, devient le prolongement de l’atelier de Roseline Granet. Une invitation à traverser le temps et l’œuvre de l’artiste Meudonnaise.

Orangerie du Domaine national de Meudon Carrefour de l’Europe – Rampe de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

