Rosemania Montayral

Rosemania Montayral samedi 1 novembre 2025.

Rosemania

Salle des fêtes Mortefond Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Repas paëlla avec animation musicale.

Tous unis par la même couleur, on s’habille avec une touche de rose.

Réservation obligatoire avant le 20 octobre. Apportez vos assiettes et couverts. .

Salle des fêtes Mortefond Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 45 36 35

English : Rosemania

Paella meal with musical entertainment.

All united by the same color, we dress with a touch of pink.

Reservations required before October 20th. Bring your own plates and cutlery.

German : Rosemania

Paella-Essen mit musikalischer Unterhaltung.

Alle sind durch die gleiche Farbe vereint, wir kleiden uns mit einem Hauch von Rosa.

Italiano :

Cena a base di paella con musica dal vivo.

Tutti uniti dallo stesso colore, ci vestiamo con un tocco di rosa.

Espanol : Rosemania

Cena de paella con música en directo.

Todos unidos por el mismo color, nos vestimos con un toque de rosa.

