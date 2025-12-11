ROSEMONDE CONTRE DOCTEUR PIOTR CIE LES POURQUOI PAS Salle de spectacle CHNM Mayenne

ROSEMONDE CONTRE DOCTEUR PIOTR CIE LES POURQUOI PAS

Salle de spectacle CHNM 186 Rue de la Baudrairie Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’association France Développement Togo Bénin vous propose une soirée théâtrale avec la compagnie Les Pourquoi Pas Rosemonde contre Docteur Piotr de Stef Russel.

L’association France Développement Togo Bénin vous propose une soirée théâtrale avec la compagnie Les Pourquoi Pas Rosemonde contre Docteur Piotr de Stef Russel.

Connaît-on vraiment ses voisins ? Quiproqos et catastrophes n’auront de cesse de s’enchaîner… Une comédie de mœurs sur fond de comédie policière ….ou l’inverse.

Une joute verbale savoureuse entre une patiente fantasque et un psychiatre aux méthodes… discutables. Entre révélations inattendues, dialogues mordants et situations rocambolesques, cette pièce vous promet rires, surprises et émotions !

Au profit de l’association France Développement Togo Bénin (FDTB). .

Salle de spectacle CHNM 186 Rue de la Baudrairie Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 83 36 82 46 france.developpement.togobenin@gmail.com

English :

The association France Développement Togo Bénin invites you to an evening of theater with the company Les Pourquoi Pas: Rosemonde contre Docteur Piotr by Stef Russel.

L’événement ROSEMONDE CONTRE DOCTEUR PIOTR CIE LES POURQUOI PAS Mayenne a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne