« Roseraie », Jules Chahine et Merly El Haddad avec Raphaël Sévère | Concert L’Institut du Monde Arabe Paris

Jules Chahine & Merly El Haddad, nés en Syrie et au Liban, forment un duo singulier qui incarne le dialogue entre les cultures et la transmission des répertoires rarement interprétés. Leur rencontre a lieu en France, dans le cadre de leur « Master Musique, Interprétation et Patrimoine », à l’Université Paris-Saclay et au CRR de Versailles. Ils ont intégré pour la saison 2025-2026 PAX MUSICA, qui les aide à développer leurs projets, à préparer leur enregistrement, à nourrir de nouvelles collaborations et à bâtir un avenir musical où les cultures se répondent. Ensemble, ils créent le projet Roseraie, cycle de concerts, conférences et enregistrements dédié à la diffusion des œuvres de compositeurs arabes contemporains, comme Dia Succari, Naji Hakim ou encore Jan Tamzejian … Le duo enregistrera en 2026 un CD d’œuvres de Dia Succari, Naji Hakim et Jan Tamzajian, illustrant leur volonté de faire dialoguer leurs cultures respectives.

L’IMA fait son festival!, en collaboration avec Pax Musica, les accueille pour l’une de leurs premières grandes scènes parisiennes, accompagnés du clarinettiste Raphaël Sévère.

Pax Musica est une association non partisane et non confessionnelle qui permet à des musiciennes et musiciens ayant trouvé refuge en France de poursuivre leur carrière à travers un programme de compagnonnage artistique aux côtés d’artistes de renom. L’association organise également des concerts en France et à l’international, des rencontres avec les jeunes publics, ainsi que des résidences artistiques sur les territoires.

Pour sa première année, 11 lauréats, sélectionnés parmi 73 candidats originaires de 23 pays, ont été choisis par les mentors de Pax Musica.

Jules Chahine

Originaire de Damas, Jules Chahine a étudié et enseigné en Syrie avant de rejoindre la France en 2022. Il poursuit aujourd’hui sa formation pour obtenir un doctorat sur les répertoires du Levant et leur dialogue avec les traditions occidentales.

Merly El Haddad

Originaire du Liban, Merly El Haddad enseigne la musique tout en se produisant en concert en solo, en duo et en musique de chambre.

Pax Musica leur donne à tous deux un élan pour développer leurs projets, nourrir de nouvelles collaborations et bâtir un avenir musical où les cultures se répondent et s’enrichissent mutuellement.

Raphaël Sévère

Clarinettiste et compositeur français, Raphaël Sévère est vainqueur du concours de Tokyo à l’âge de douze ans, nommé aux Victoires de la Musique « Révélation soliste instrumental » à quinze, et remporte en 2013 le prestigieux concours des Young Concert Artists International Auditions de New York. Il se produit en soliste avec des orchestres de renommée internationale (Deutsche Sinfonieorchester, London Philharmonic…) et joue en musique de chambre avec Martha Argerich, Gidon Kremer, les quatuors Ébène et Modigliani…

Partenaire de Pax Musica, Raphaël Sévère est le fils d’une mère pianiste, née en ex-Yougoslavie et ayant fui la guerre des Balkans pour s’installer en France dans les années 1990. Il sait combien il est précieux d’offrir à des musiciens déracinés des opportunités d’expression et de partage.

Le duo virtuose Jules Chahine et Merly El Haddad, lauréats 2025-26 de Pax Musica, présente son projet Roseraie, accompagné par le clarinettiste prodige Raphaël Sévère.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

