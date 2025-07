Roseraie Loubert Les Rosiers sur Loire Gennes-Val-de-Loire

Roseraie Loubert Les Rosiers sur Loire Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Roseraie Loubert

Les Rosiers sur Loire Les Brettes Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Cette pépinière abrite plus de 3 000 variétés de roses anciennes et botaniques. Une partie de ces roses sont regroupées en une collection nationale de Rova.

Visites libres avec plan.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 12h et de 15h à 19h. .

Les Rosiers sur Loire Les Brettes Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 03 58 80 therese.loubert@orange.fr

English :

This nursery is home to over 3,000 varieties of old roses and botanicals. Some of these roses are grouped together in a national Rova collection.

German :

Diese Gärtnerei beherbergt über 3 000 Sorten alter und botanischer Rosen. Ein Teil dieser Rosen wird in einer nationalen Rova-Sammlung zusammengefasst.

Italiano :

Questo vivaio ospita più di 3.000 varietà di rose antiche e botaniche. Alcune di queste rose sono raggruppate in una collezione nazionale Rova.

Espanol :

Este vivero alberga más de 3.000 variedades de rosas antiguas y botánicas. Algunas de estas rosas están agrupadas en una colección nacional Rova.

L’événement Roseraie Loubert Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME