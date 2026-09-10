Informations pratiques

Roses – Compagnie KH Triangle, cité de la danse Rennes Mardi 6 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Roses nous plonge dans une fable, avec 7 personnages en quête d’élévation. Entre film d’action et évasion poétique, la pièce suit leurs méandres pour s’inventer un avenir. Mirage ou réalité ?

Roses nous plonge dans une fable, avec 7 personnages en quête d’élévation. La pièce suit leurs méandres pour s’inventer un avenir. Transformer la colère en poème. Trouver leur place en créant. Mirage ou réalité ?

Karim KH, danseur et chorégraphe issu du milieu hip-hop, s’inspire de son enfance pour interroger le lien entre ce qu’on est, ce qu’on aspire à être, et les chemins empruntés pour y arriver. Dans une mise en scène léchée, il compose un hommage dansé à ses proches entre film d’action et évasion poétique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-06T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-06T19:50:00.000+02:00

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https://letriangle.org/agenda/2026-2027/roses

Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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