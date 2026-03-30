Roses de Mai, roses du Mans Petite Maison du Patrimoine Le Mans

Roses de Mai, roses du Mans Petite Maison du Patrimoine Le Mans samedi 16 mai 2026.

Roses de Mai, roses du Mans

Petite Maison du Patrimoine 19 rue de la Fossetterie Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-16

Festival organisé par l’Association Patrimoine Le Mans Ouest .
Le jardin de la Petite Maison du Patrimoine est un conservatoire de roses anciennes.
Pour la 3e année, Patrimoine Le Mans Ouest y organise des événements artistiques
concerts, poésies, ateliers, conférences et exposition… afin que les visiteurs apprécient les roses au moment de leur floraison.
Entrée libre/chapeau pour les artistes,
réservation très conseillée Petite Maison du Patrimoine, 19 rue de la FossetterieLe Mans.

Programme sur patrimoinelemansouest.net   .

Petite Maison du Patrimoine 19 rue de la Fossetterie Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire   patrimoine_lmo@yahoo.fr

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English :

Festival organized by the Association Patrimoine Le Mans Ouest .

L’événement Roses de Mai, roses du Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Le Mans

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