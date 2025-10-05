Roses d’octobre Biscarrosse

Roses d’octobre Biscarrosse dimanche 5 octobre 2025.

Roses d’octobre

61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Inscriptions sur place le jour de l’événement ou en ligne via ce lien HelloAsso.

Programme

8h30 Accueil

9h00 Départ VTT

10h00 Départ marche et énigmes en rose

11h30 Concert de la Band’a Bisca

12h30 Déjeuner proposé par Crème & Pêche

13h30 Temps d’échange “Les Roses papotent”

14h00 Ateliers enfants

15h00 Pièce de théâtre

Cette journée, placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité, a pour objectif de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein tout en proposant des animations sportives, culturelles et familiales accessibles à toutes et tous. .

