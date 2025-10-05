Roses d’octobre Biscarrosse
Roses d’octobre Biscarrosse dimanche 5 octobre 2025.
Roses d’octobre
61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Début : 2025-10-05
Inscriptions sur place le jour de l’événement ou en ligne via ce lien HelloAsso.
Programme
8h30 Accueil
9h00 Départ VTT
10h00 Départ marche et énigmes en rose
11h30 Concert de la Band’a Bisca
12h30 Déjeuner proposé par Crème & Pêche
13h30 Temps d’échange “Les Roses papotent”
14h00 Ateliers enfants
15h00 Pièce de théâtre
Cette journée, placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité, a pour objectif de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein tout en proposant des animations sportives, culturelles et familiales accessibles à toutes et tous. .
